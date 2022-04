Atalanta punita due volte da Nkunku: in semifinale va il Lipsia

BERGAMO - Finisce ai quarti di finale l'avventura in Europa League dell'Atalanta, che dopo l'1-1 del match di andata perde 2-0 a Bergamo contro il Lipsia che si prende così la semifinale. A decidere il match del Gewiss Stadium una doppietta dell'attaccante Nkunku , a segno nel primo tempo e poi su rigore nella ripresa con la Dea che recrimina però per il penalty del possibile pari non concesso all'inizio del secondo tempo, quando il Var ha richiamato l'arbitro al video per un tocco di braccio in area di Olmo considerato però regolare dal direttore di gare.

Atalanta-Lipsia 0-2: statistiche e tabellino

Davanti c'è Zapata, panchina per Muriel

Nella Dea inizia in panchina Muriel, autore del gol nerazzurro nel primo round in Germania: questo perché c'è Zapata a prendersi sulle spalle il peso dell'attacco nel 3-4-2-1 di Gasperini (out il solito Ilicic e gli infortunati Maehle e Toloi), con Malinkovskyi e Boga a supporto del colombiano e la coppia Koopmeiners-Freuler in mediana, mentre De Roon arretra in difesa (al fianco di Demiral e Palomino davanti al portiere Musso) con Hateboer e Zappacosta esterni. Schieramento quasi speculare (3-4-1-2) sull'altro fronte per Domenico Tedesco che sceglie Dani Olmo come trequartista alle spalle di Nkunku e dell'ex rossonero André Silva, mentre sono Simakan, Orban e Gvardiol a formare il trio difensivo.

Dea beffata in contropiede

L'Atalanta parte forte ma Boga non trova la deviazione di testa sul cross dalla destra di Hateboer dopo una bella combinazione tra Malinkovskyi e Zapata (4'), mentre un minuto sull'altra corsia entra in azione Zappacosta che testa i riflessi di Gulacsi. Tra i più ispirati in avvio c'è proprio Malinovskyi che con un tiro a giro chiama ancora in causa il portiere ungherese del Lipsia, che sulla ripartenza però beffa i nerazzurri: Laimer cavalca la prateria lasciata libera dall'avanzato Zappacosta e poi serve a Nkunku una palla che è solo da spingere in rete. La Dea accusa il colpo e prova a riorganizzarsi, ma è ancora l'attaccante francese a prendersi la scena in versione assistman, innescando alla mezz'ora il destro di Angelino che però non sorprende Musso. A scuotere i padroni di casa ci prova allora Koopmeiners, che prima calcia malamente a lato dal limite (34') e poi ci riprova subito dopo, trovando la decisiva deviazione in corner da parte di Kampl (35'). L'ultima occasione prima del riposo è però dei tedeschi, con Laimer che da buona posizione calcia a centimetri dal palo graziando Musso (42'): non c'è recupero e si va al riposo con gli ospiti avanti 1-0.