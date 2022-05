Eintracht-West Ham, scontri tra tifosi: arresti e feriti

Atmosfera tesa a Francoforte, a poche ore dal ritorno della semifinale di Europa League fra Eintracht e West Ham. In città si sono registrati degli scontri fra le due tifoserie e le forze dell'ordine sono state costrette ad effettuare oltre 30 arresti, con due supporters inglesi finiti in ospedale dopo aver perso conoscenza. Nella città tedesca c'è lo stato di massima allerta e si temono nuovi incidenti nelle ore immediatamente precedenti all'inizio della partita, previsto per le 21. Incidenti fra le due tifoserie c'erano stati anche a Londra, in occasione della semifinale di andata vinta dall'Eintracht per 2-1.