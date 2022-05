Europa League, Rangers e Eintracht Francoforte volano in finale

Sarà Rangers- Eintracht Francoforte la finale dell'edizione 2021/2022 dell'Europa League, in programma il 18 maggio allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia. L'Eintracht supera facilmente il West Ham anche nel ritorno, vincendo per 1-0 grazie alla rete di Borrè . La squadra scozzese invece ribalta la sconfitta subita all'andata e supera il Lipsia per 3-1 all'Ibrox: decisive le reti di Tavernier , Kamara e Lundstram con in mezzo il gol di Nkunku per le speranze della squadra di Domenico Tedesco.

Rangers-Lipsia 3-1: decisivo Lundstram nel finale

Dopo l'1-0 dell'andata, Rangers e Lipsia si affrontano nel ritorno della semifinale di Europa League. A Glasgow i padroni di casa devono ribaltare il risultato per sperare nell'accesso in finale mentre la squadra di Domenico Tedesco parte in vantaggio. All'Ibrox la prima occasione della partita è al 15' con il Lipsia che sfiora il vantaggio con il tiro di Poulsen murato all'ultimo da Jack. Poi si scatenano i Rangers, supportati dai loro tifosi: al 19' Kent serve Tavernier solo davanti alla porta che fa 1-0 e dopo neanche cinque minuti arriva anche il raddoppio con il retropassaggio di Wright per Kamara che di prima batte Gulacsi. Risultato ribaltato dopo soli 25 minuti di partita, adesso è il Lipsia ad inseguire. La squadra tedesca crea qualche buona occasione ma si torna negli spogliatoi con il doppio vantaggio dei Rangers. Secondo tempo emozionante all'Ibrox. Il Lipsia fa molta fatica a creare occasioni nella prima fase ma al 71' con un lancio lungo perfetto di Angelino per Nkunku arriva il gol del 2-1. Contando il risultato dell'andata siamo sul 2-2 e si andrebbe così ai tempi supplementari. Rangers in difficoltà mentre il Lipsia cresce e poco dopo sfiora anche il gol. La squadra di Domenico Tedesco si lancia totalmente in avanti ma a sorpresa però sono i Rangers a trovare il gol: all'82' Lundstram approfitta dell'errore difensivo tra Gulacs e Gvardiol realizzando così il gol del 3-1. Assalto del Lipsia negli ultimi minuti ma è tutto inutile: il Rangers di Christiaan van Bronckhorst conquista la finale.

Rangers-Lipsia, tabellino e statistiche

Eintracht-West Ham 1-0: la decide Borré

Eintracht Francoforte e West Ham si sfidano nel ritorno della semifinale di Europa League al Deutsche Bank Park. Si riparte dal 2-1 in favore dei tedeschi, capaci di sorprendere la squadra inglese al London Stadium. Dopo una prima fase molto complicata e bloccata per le due squadre, al 17' Hauge scatta verso la porta ma viene fermato da una trattenuta di Cresswell che viene ammonito. L'arbitro viene però richiamato al Var: cambia il colore del cartellino e il West Ham resta in dieci. L'Eintracht approfitta subito della superiorità numerica portandosi in vantaggio al 26' con il cross di Knauff che pesca Borré in area. Il primo temo si chiude quindi con i padroni di casa in vantaggio e con il West Ham con un uomo in meno e costretto a rimontare di due reti. La squadra inglese fa molta fatica, dovendo gestire lo svantaggio di due reti e l'inferiorità numerica. C'è tanto nervosismo in campo con Moyes, allenatore del West Ham, che si fa espellere al 78'. L'Eintracht ne approfitta e gestisce il risultato fino al triplice fischio e vola in finale.

Eintracht-West Ham, tabellino e statistiche