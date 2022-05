Eintracht, niente finale contro i Rangers per l'aquila Attila

SIVIGLIA (SPAGNA) - Niente finale di Europa League per l'aquila Attila, che non potrà seguire l'Eintracht a Siviglia per la sfida contro i Rangers. Mascotte e simbolo della squadra tedesca, il rapace sorvola il cielo del Deutsche Bank Park in occasione delle gare casalinghe ormai dal 2006 ma non potrà librarsi in volo su quello dello stadio Ramón Sánchez-Pizjuán.