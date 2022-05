Diretta Eintracht-Rangers ore 21: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni

SIVIGLIA (Spagna) - Al Sanchez Pizjuan di Siviglia è sfida tra due outsider, nella finale di questa edizione dell'Europa League. Molta fiducia per l'Eintracht Francoforte di Glasnier, dove giocano anche l'ex Milan Hauge e l'ex Atalanta Lammers. "Negli ultimi giorni ci siamo allenati bene, arriviamo con ottime sensazioni". Per i tedeschi si tratterebbe del secondo trionfo europeo, dopo la Coppa Uefa del 1980. I Rangers, dove è in prestito dalla Juve Aaron Ramsey, sperano invece di coronare nel migliore dei modi il decimo anno dalla "resurrezione", dal fallimento che li ha obbligati a ripartire dalla Third Division (quarta e ultima categoria del calcio professionistico scozzese): l'anno scorso hanno vnto il campionato, ora anche la squadra di Van Bronckhorst è a caccia del secondo titolo europeo, dopo la Coppa delle Coppe di 50 anni fa.

Finale Europa League, come vederla in tv e streaming

L'epilogo di questa edizione dell'Europa League va in scena alle 21 allo stadio Sanchez Pizjuan di Siviglia (Spagna). L'incontro sarà trasmesso in tv da Sky Sport Uno, Sky Sport Football (streaming anche su Sky Go e Now), Dazn e in chiaro su Tv8.