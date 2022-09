Arbitri Europa League: Pawson per Ludogorets-Roma, a De Burgos Lazio-Feyenoord

Sarà Craig Pawson ad arbitrare la gara d'esordio della Roma in Europa League, valida per il Gruppo C, in programma giovedì sera alle ore 18,45 contro il Ludogorets all'Arena di Razgrad, in Bulgaria. A coadiuvare il 43enne fischietto inglese saranno i connazionali Lee Betts e Ian Hussin, con Robert Jones nel ruolo di IV uomo. Darren England sarà al Var e Peter Bankes avrà il ruolo di Avar.

La designazione completa di Lazio-Feyenoord

In serata, alle 21, toccherà invece alla Lazio che ospita all'Olimpico gli olandesi del Feyenoord. La partita d'esordio del Gruppo F è stata assegnata a Ricardo de Burgos. L'arbitro spagnolo sarà assistito dai connazionali Roberto del Palomar e Iker De Fransisco, con José Luis Munuera IV uomo. Al Var ci sarà Guillermo Cuadra Fernàndez, mentre Tiago Martins sarà l'Avar.

Pavel Orel dirige Fiorentina-Riga di Conference League

Pavel Orel arbitrerà l'esordio della Fiorentina nella Conference League, programmato per giovedì sera, sul terreno dello stadio Artemio Franchi di Firenze, contro i lettoni dell'RFS Riga (fischio d'inizio ore 18.45). Il direttore di gara della Repubblica Ceca sarà guidato dai connazionali Ivo Nadvornik e Matej Vlcek, con Miroslav Zelinka nel ruolo di IV uomo. La partita è valida per la 1ª giornata del Gruppo A. Per il 33enne esordio assoluto con una formazione italiana di club, mentre il 10 ottobre 2018 ha diretto Italia-Estonia qualificazione agli Europei Under 19 vinta dagli azzurrini per 3-0.

I precedenti di Pawson con la Roma e le italiane

Pawson ha diretto la Roma in una sola occasione, la sfida del 12 dicembre 2019 contro il Wolfsberger valida per il Girone J dell'Europa League. Finì 2-2 con le reti di Perotti e Dzeko, autorete di Florenzi e Weissman per gli ospiti. Favorevoli i precedenti con le altre italiane, che con il fischietto britannico non hanno mai perso: due volte ha arbitrato il Milan (2 pareggi) e una volta Lazio (vittoria biancoceleste), Napoli (vittoria azzurra) e Sassuolo (un pareggio). Un incrocio anche con la Nazionale (vittoria degli azzurri e con l'Under 21 (anche per gli azzurrini arrivò un successo).

De Burgos e l'unico precedente con un'italiana

Esordio con la Lazio, invece, per Ricardo de Burgos. Il 36enne arbitro di Bilbao ha diretto una sola volta una formazione italiana, il Milan, che il 3 dicembre 2020 superò 4-2 il Celtic nel match del Gruppo H. Nonostante il doppio vantaggio ospite firmato Rogic-Edouard, i rossoneri la ribalzarono grazie a Calhanoglu, Castillejo, Hauge e Brahim Diaz.