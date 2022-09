Diretta Ludogorets-Roma ore 18.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

RAZGRAD (BULGARIA) - Alle ore 18.45, alla Ludogorets Arena di Razgrad, Bulgaria, la Roma fa visita al Ludogorets per la 1ª giornata del Gruppo C di Europa League. I giallorossi di José Mourinho devono subito mettersi alle spalle il pesante ko di domenica alla Dacia Arena contro l'Udinese, quando i friulani si sono abbattuti sui capitolini come un uragano con quattro reti costringendo Dybala e compagni alla prima sconfitta stagionale in gare ufficiali. Prima sfida tra le due formazioni,mentre questo sarà l’11° incontro tra la Roma e una squadra bulgara nelle competizioni europee, le ultime otto contro il CSKA Sofia, le prime due contro il Dunav Ruse; inoltre, i giallorossi hanno vinto sette dei 10 precedenti (1N, 2P). Il Ludogorets non ha vinto nessuna delle ultime 18 partite in Europa League (4N, 14P), questa è la striscia più lunga senza vittoria nella storia della competizione.

Ludogorets-Roma: dove vederla in tv e in streaming

Ludogorets-Roma, gara valida per la 1ª giornata del Gruppo C di Europa League, è in programma alle ore 18.45 alla Ludogorets Arena e sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e DAZN. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Ludogorets-Roma

LUDOGORETS (4-2-3-1): Sluga; Cicinho, Verdon, Terzlev, Gropper; Yordanov, Piotrowski; Tekpetey, Tissera, Delev; Igor Thiago. Allenatore: Simundza.

A disposizione: Padt, Nedyalkov, Plastun, Dimitrov, Witry, Cafumana, Souza, Georgiev, Rick, Nonato, Despodov.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Belotti. Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Tripi, Spinazzola, Viña, Camara, Bove, Shomurodov, Volpato.

ARBITRO: Pawson (Ing).

ASSISTENTI: Betts-Hussin.

IV UOMO: Jones.

VAR: England.

ASS. VAR: Bankes.

