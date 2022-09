Europa League, il Betis espugna Helsinki. Solo un pari per il Psv, ok Arsenal e Rennes

HELSINKI (Finlandia) - Parte forte il Betis Siviglia , avversario della Roma nel gruppo C dell' Europa League . Nella prima giornata del torneo, gli andalusi sbancano 2-0 la Bolt Arena di Helsinki grazie a una doppietta (primo gol su rigore) del bomber brasiliano William Jose : un successo importante per i biancoverdi che volano, a braccetto con il Ludogorets , in testa al raggruppamento a quota tre punti.

L'Arsenal espugna Zurigo, solo pari per il Psv Eindhoven

Debutto con vittoria anche per l'Arsenal: nel gruppo A i 'Gunners' superano 2-1 lo Zurigo in Svizzera. Decisivi i gol del 19enne attaccante brasiliano Marquinhos al 16' e di Nketiah al 62': nel mezzo, il pari dei padroni di casa su rigore trasformato dal difensore kosovaro Kryeziu al 44' della prima frazione. Nell'altro match del girone A, il Psv Eindhoven è bloccato sull'1-1 in casa dal Bodo/Glimt: Gronbaek porta in vantaggio i norvegesi al 44' della prima frazione, Gakpo firma il pareggio per i biancorossi al 63'. Nel gruppo B, il Rennes supera l'Aek Larnaca 2-1 con i gol dell'ex Bologna Theate e Assignon. Francesi in testa con il Fenerbahce: 2-1 turco alla Dinamo Kiev con gol decisivo dell'ex Chelsea Batshuayi all'ultimo respiro. Sporting Braga e Union Saint Gilloise in testa al girone D: i lusitani espugnano Malmo con le reti di Bruno Rodrigues e Horta. Colpo esterno anche per la compagine belga: un gol di Lynen al 39' del primo tempo condanna i padroni di casa alla sconfitta.