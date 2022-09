Roma, Mourinho non ci sta: "Sconfitta immeritata, ci va tutto storto"

RAZGRAD (BULGARIA) - "Non meritavamo di perdere". Mastica amaro José Mourinho dopo il ko della sua Roma, sconfitta 2-1 sul campo del Ludogorets al debutto nel Gruppo C di Europa League . "Non voglio dire che abbiamo fatto una partita fantastica - ha spiegato il tecnico portoghese dopo il match -, però mi sembra più che sufficiente per vincere o come minimo non perdere ma ultimamente ci va tutto storto".

L'omaggio di Mou alla regina Elisabetta

C'è rammarico nelle parole dello 'Special One: "Prima del loro gol siamo stati noi ad avere le opportunità , dopo il loro gol abbiamo avuto una grande reazione. È arrivato il pareggio ma poi hanno fatto un altro gol. Colpa della difesa? Non mi piace parlare di reparto difensivo. È la squadra che difende, non sono 3-4 giocatori che lo fanno - ha sottolineato l'allenatore giallorosso -. Per la verità il secondo gol è conseguenza dell'emotività, di una squadra che pareggia e vuole continuare a giocare e attaccare per vincere. Il secondo gol viene fuori contesto, ma la verità è che trasforma il pareggio in una sconfitta. In un girone chi vince la prima partita sta in una posizione più confortevole, chi perde ha più pressione ma dobbiamo andare avanti: la settimana prossima giochiamo in casa con l'Helsinki, dobbiamo fare tre punti". Mourinho manifesta infine il suo cordoglio per la scomparsa della regina Elisabetta. "Mi dispiace tanto, non sono uno straniero in Inghilterra, è casa mia e lì c'è la mia famiglia. Invece di dire maestà io dico signora - ha concluso il portoghese che in Premier League ha allenato Chelsea, Manchester United e Tottenham - e penso che non esista nessuno che non abbia rispetto per questa grandissima signora".

