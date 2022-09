Europa League, Arsenal-Psv sarà recuperata il 20 ottobre

NYON (SVIZZERA) - Arsenal-Psv Eindhoven, match del gruppo A di Europa League che era previsto per domani ma rinviato per la morte della regina Elisabetta, si giocherà giovedì 20 ottobre. Lo comunica la Uefa, ringraziando la Premier League per aver deciso di posticipare la gara di campionato fra i Gunners e il Manchester City del 19 ottobre. La sfida tra inglesi e olandesi, inizialmente in programma domani per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League, è stata rinviata per le severe limitazioni alle risorse di polizia e ai problemi organizzativi legati al lutto nazionale per la Regina Elisabetta II.