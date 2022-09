Diretta Roma-Helsinki ore 21: come vederla in tv e streaming e probabili formazioni

ROMA - Dopo la sconfitta contro il Ludogorets nella prima giornata, la Roma ospita l'Helsinki, nel secondo turno della fase a gironi dell'Europa League. Mourinho lancerà Zaniolo dal primo minuto. "Giocherà. Nicolò è stato infortunato senza tranquillità, voleva tornare il più presto possibile, ha lavorato forte con lo staff medico e con i preparatori atletici, voleva essere a disposizione e anche rischiare perché nella partita di Empoli si era messo a disposizione quando tutti noi sapevamo che non era ancora pronto. Per lunedì era preparatissimo per giocare, ho deciso di non farlo entrare sul 2-1. In Europa League gioca, non so se avrà i 90’ ma sono sicuro che sarà ad un livello alto. La testa è importante, ha molte motivazioni e fiducia. Stava giocando molto bene prima dell’infortunio e sono contento che torni". Il tecnico giallorosso si apsetta una risposta importante da Pellegrini, confermato rigorista anche dopo l'errore di Empoli. "Decidiamo sempre prima della partita chi è la prima opzione, la seconda e la terza. Poi chi ha la priorità può decidere di dare l’opportunità al compagno di tirare. In ogni partita c’è il primo e contro l’Empoli era Pellegini. Contro l’Helsinki sarà ancora lui".