Mourinho: "Dybala sta bene e gioca". Belotti: "Tutto per la Roma"

ROMA - Dopo il successo in campionato sul campo dell'Inter, la Roma si concentra sull'Europa League. I giallorossi di Josè Mourinho ospiteranno il Betis Siviglia allo stadio Olimpico fi Roma Gli spagnoli comandano il gruppo C con sei punti, tre più dei giallorossi e del Ludogorets. "Sarà una partita difficile - dichiara il tecnico portoghese in conferenza stampa - lo sarà per noi, ma anche per loro: saremo 11 contro 11, ma con 60.000 tifosi dalla nostra parte e speriamo che facciano il loro perché la prossima settimana nel loro stadio i tifosi giocano tanto. Mi fido dei miei 11, di chi sarà in panchina e mi fido tanto di chi sarà in panchina". Tra i titolari ci sarà Dybala, uscito malconcio dalla trasferta di Milano: "Sta bene e gioca. La difficoltà è quella di giocare contro una squadra di qualità con identità chiara e filosofia propria, con un allenatore di esperienza. È una squadra che ha vinto e non è facile vincere in Spagna se non sei una delle squadre top".

Mourinho: "Il record in Europa? Conta solo vincere" In caso di successo Mourinho raggiungerebbe quota 107 successi in Europa. "Il record non è uno stimolo in più: sono orgoglioso delle 106 vittorie e se dovesse arrivare la numero 107 sarò sempre orgoglioso della mia carriera. Ma questa è una cosa per passare il tempo dopo la carriera. Ora conta solo vincere perché abbiamo bisogno di punti, ne abbiamo solo 3 e non bastano. Due punte insieme? I giocatori forti possono sempre giocare insieme. Qualche fenomeno, che non vedo mai quì a Trigoria, diceva che era impossibile far giocare insieme Pellegrini, Zaniolo, Dybala e Abraham. Purtroppo per gli infortuni lo abbiamo fatto poco, ma quando lo abbiamo fatto la cosa ha funzionato. La questione è trovare un modo e il momento di farlo, ma per una squadra giocare contro una buona Roma, perché serve una buona Roma, con Tammy e Belotti insieme non è facile".