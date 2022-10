Diretta Roma-Betis Siviglia ore 21: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - Vincere e agganciare la vetta della classifica. È questo il diktat in casa Roma in vista della sfida in programma all'Olimpico alle 21 contro il Betis Siviglia valida per il terzo turno della fase a gironi di Europa League. I giallorossi di José Mourinho, dopo il ko al debutto contro il Ludogorets (2-1), hanno battuto per 3-0 l'Helsinki e ora vogliono agguantare gli spagnoli, a punteggio pieno e primi nel Gruppo C. Dybala e compagni, poi, vengono dalla vittoria in rimonta in campionato al Meazza contro l'Inter di sabato, quando la rete della Joya e di Smalling hanno ribaltato il momentaneo vantaggio dei nerazzurri firmato da Dimarco. Domenica sera, poi, c'è la gara contro il Lecce, ma adesso è tempo di pensare al Betis Siviglia di Manuel Pellegrini. Il ritorno tra una settimana in Spagna.