Follia a Malmoe-Union, ultras tedeschi sparano razzi in campo: partita sospesa VIDEO

MALMOE (Svezia) - Momenti di tensione nel match di Europa League tra Malmoe ed Union Berlino. La partita è stata sospesa per quasi 30 minuti quando, al 60', un petardo lanciato dal settore occupato dai tifosi tedeschi è arrivato quasi fino a centrocampo nei pressi dei giocatori dell'Union. L'arbitro ha mandato le squadre negli spogliatoi in attesa che la situazione stemperasse cosa che non è avvenuta in quanto i tifosi dell'Union hanno continuato a tirare razzi/petardi in campo. La partita comunque sta per riprendere sul punteggio di 0-0.