Roma, nervi tesi per Zaniolo: espulso al 93'

ROMA - Serata da dimenticare per Nicolò Zaniolo e la Roma. I giallorossi sono stati sconfitti per 2-1 all'Olimpico dal Betis Siviglia ed il giocatore è stato anche espulso sul finire della partita. La Roma subisce all'87' il gol del 2-1 spagnolo, cerca l'assalto finale per strappare almeno il pareggio ma Zaniolo, innervosito anche da una partita che lo ha visto colpire una traversa e mai riuscire a far esplodere il suo potenziale, spintona e tira un calcio ad Alex Moreno. Il direttore di gara non vede l'accaduto ma gli viene segnalato dall'assistente e, dopo un breve consulto, estrae direttamente il cartellino rosso all'attaccante giallorosso al 93'. Josè Mourinho ha commentato così l'episodio: "Io non l’ho visto, però l’assistente era li davanti e ha visto qualcosa. è un peccato che non ha visto un giallo a Pezzella che sarebbe stato poi un rosso. però di Zaniolo non ho visto ma sicuramente ha fatto qualcosa." Un'espulsione doppiamente pesante per Mou in vista del match di ritorno visto l'assenza anche di Pellegrini infortunato.