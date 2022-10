Cristiano Ronaldo non sta vivendo il momento più felice della sua gloriosa carriera. Il Manchester United ieri sera ha sconfitto l'Omonia per 3-2 nella terza giornata della fase a gironi di Europa League, ma il fuoriclasse portoghese non è andato a segno. Contro i ciprioti è rimasto in campo per 90 minuti dopo aver visto dalla panchina il derby di Manchester della scorsa domenica.