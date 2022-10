Europa League: Sidiropoulos arbitra Betis-Roma, a Stegemann Lazio-Sturm Graz

Archiviata la nona giornata del campionato di Serie A, è tempo di rituffarsi nella coppe europee. Giovedì tornano in campo Europa League e Conference League, con Roma, Lazio e Fiorentina chiamate a rispondere presente. I giallorossi, reduci dal ko interno in rimonta contro il Betis Siviglia, volano in Spagna alla ricerca di punti importanti in chiave qualificazione nella sfida in programma alle 18.45. A dirigere il match sarà il Tasos Sidiropoulos, coadiuvato dai connazionali Polychronis Kostaras e Lazaros Dimitriadis. Quarto uomo sarà Aristotelis Diamantopoulos, al Var Agelos Evangelou. Unico non greco all'Avar, l'olandese Dennis Higler. In serata, invece, sarà la volta della Lazio che, alle 21, ospita lo Sturm Graz dopo lo 0-0 in trasferta della scorsa settimana. Anche in questo caso tutti tedeschi tranne l'Avar. Arbitra Sascha Stegemann assistito da Mark Borsch e Christof Günsch. Quarto uomo Robert Schröder, Var Marco Fritz e Avar Stuart Attwell.