Roma, Mourinho: "Ci sono i ricchi, i poveri e i meno ricchi..."

Mourinho, le parole su Abraham

Sulla scarsa vena realizzativa di Abraham in questo momento: "Abraham? È un problema di squadra, a me non piace fare questo tipo di analisi. Anche altri giocatori di alto livello in altre squadre vivono momenti simili, la verità è che abbiamo bisogno di gol per vincere le partite. Se si vincessero le partite con le occasioni da gol saremmo primi in classifica perché creiamo e sprechiamo tante occasioni. Ma dobbiamo vederla come squadra, non mettere la pressione su un singolo giocatore. Dobbiamo avere più disciplina nel nostro gioco, quando uno o due giocatori perdono questa disciplina, sia in fase offensiva che difensiva, questo ha un effetto su tutta la squadra e in questo dobbiamo migliorare".