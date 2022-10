Betis-Roma, Mourinho e Tiago Pinto su Belotti e destino in Europa League

SIVIGLIA (Spagna) - La Roma di Josè Mourinho ha strappato un punto sul campo del Betis Siviglia in occasione della 4ª giornata di Europa League, queste le parole dell'allenatore portoghese ai microfoni di Sky Sport al termine dell'incontro: "È stata una partita di grande pressione, oggi non è una partita del girone per noi, se perdiamo siamo fuori. Arrivare dopo 45 minuti 1-0 è vera pressione, è la pressione che solitamente si sente in un o dentro o fuori. Con tutti i problemi che abbiamo noi, giocare contro una squadra fresca, e avere il cuore che abbiamo avuto, che si è trasformato nella migliore qualità di gioco, penso che senza dubbio abbiamo meritato il pareggio che è vita. Magari con le qualità che abbiamo, negli ultimi 10 minuti possiamo rischiare di più - aggiunge - Oggi se dovevo giocare con la testa in questi 10 minuti finali abbiamo controllato bene, siamo vivi, due partiti per giocare e vincere. Se non vinciamo siamo fuori. E’ buono perché pensiamo solo a noi senza pensare nessun altro risultato".