Il video degli highlights di Betis-Roma di giovedì 13 ottobre, quarta giornata della fase a gironi di Europa League, una gara terminata in pareggio una settimana dopo il successo della squadra di Pellegrini all'Olimpico. Un risultato che tiene ancora in corsa i giallorossi per il passaggio del turno: la Roma è attualmente terza e il Ludogorets secondo dista 3 punti.