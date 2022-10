Arsenal, basta Xhaka: 1-0 al Psv e qualificazione

LONDRA (INGHILTERRA) - L'Arsenal vince 1-0 in casa contro il Psv nel recupero del secondo turno della fase a gironi di Europa League. Ai gunners basta la rete decisiva realizzata da Xhaka al 71' minuto di gioco. La partita tra inglesi e olandesi era in programma lo scorso 15 settembre ma era stata rinviata per la morte della regina Elisabetta. Con questo risultato l'Arsenal, primo nella classifica del gruppo A con 12 punti dopo 4 vittorie di fila in Europa League, ottiene la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta con due turni di anticipo. Il Psv è ora in seconda posizione a quota 7, con 3 punti di vantaggio sul Bogo/Glimt terzo.