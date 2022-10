Roma, Lazio e Fiorentina: ecco gli arbitri di Europa e Conference League

ROMA - Daniel Stefanski arbitrerà la sfida fra la Lazio e i danesi del Midtjylland, in programma giovedì, con inizio alle ore 18,45, sul terreno dello stadio Olimpico di Roma. Il match è valido per la 5/a e penultima giornata del Girone F dell'Europa League. Il direttore di gara polacco sarà assistito dai connazionali Dawid Golis e Michal Obukowicz. Damian Sylwestrzak sarà il IV uomo, con Tomasz Kwiatkowski al Var e il tedesco Bastian Dankert in qualità di Avar. Tiago Martins è stato designato, invece, per dirigere il confronto fra l'HJK Helsinki e la Roma, in programma sempre giovedì, ma alle ore 21, sul terreno dell'Helsinki Football Stadium della capitale finlandese. Il 'fischietto' portoghese sarà assistito dai connazionali Rui Tavares e Luis Campos, mentre Helder Filipe Claudio Carvalho indosserà i panni del IV uomo. Luis Godinho sarà al Var e Hugo Miguel nella qualità di Avar. Il match è valido per la 5/a e penultima giornata del Girone C dell'Europa League. Allard Lindhout è stato designato per arbitrare la partita valida per la 5/a e penultima giornata del Girone A della Conference League, tra la Fiorentina e i turchi dell'Istanbul Basaksehir, in programma giovedì sul terreno dello stadio Artemio Franchi di Firenze, con inizio alle ore 18,45. Il direttore di gara olandese sarà assistito dai connazionali Mario Diks e Charles Schaap, con Edwin Van der Graaf nei panni di IV uomo.