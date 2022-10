Mourinho, la gita a Helsinki e la polemica: “Così è un altro sport”

HELSINKI (Finlandia) - Un match da dentro o fuori quello di Helsinki contro l'Hjk per la Roma, alla ricerca di un successo per poter continuare ad inseguire la qualificazione al prossimo turno di Europa League. Il tecnico giallorosso José Mourinho ha analizzato in conferenza stampa tutte le insidie di questa trasferta in Finlandia, in primis il rettangolo di gioco in sintetico: "Non ne volevo parlare, né piangermi addosso per la situazione. Dobbiamo giocarcela e vincere. Ma visto che lo avete chiesto vi dico la mia: penso che il sintetico sia un altro sport, non è il calcio. Cambia tutto a livello tecnico. I migliori giocatori soffrono, anche i migliori difensori. Ci sono gesti tecnici che devono essere variati, è chiaro che è difficile giocarci. L'anno scorso ci abbiamo giocato due volte e abbiamo perso in entrambe, una delle quali in malo modo. Domai serve un successo, per dipendere da noi stessi. Ho visto le altre partite dell'HJK, contro Real Betis e Ludogorets, non è stato facile per loro. Non siamo in vacanza, vogliamo continuare in Europa League, senza difendere la Conference League vinta lo scorso anno".