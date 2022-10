Europa League: Betis agli ottavi, tutto in bilico tra Arsenal e Psv

Nel 5° turno di Europa League arrivano i primi verdetti con due squadre che staccano il pass per gli ottavi. Betis e Royale Union conquistano il proprio girone e avanzano tra le migliori 16. Gli andalusi si aggiudicano il girone C della Roma battendo con un gol di Fekir il Ludogorets. Risultato che piace a Mourinho per poter acciuffare il secondo posto e la permanenza nella competizione. Rimandano tutto all'ultimo turno nella battaglia per 1° e 2° posto Arsenal e Psv nel Gruppo A: gli olandesi piegano gli uomini di Arteta con un netto 2-0 che tiene aperti i discorsi tra chi avanzerà subito al prossimo turno e chi finirà nell'urna dove si potranno pescare le terze classificate della Champions (tra le quali si augura di finire la Juventus di Allegri). Discorso aperto anche per il Bodo Glimt che cade con lo Zurigo per 2-1 e andrà a giocarsi il posto nel playoff di Conference League negli ultimi 90' restanti.