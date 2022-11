Diretta Roma-Ludogorets ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - Alle ore 21, allo stadio Olimpico di Roma, i giallorossi di José Mourinho sfidano il Ludogorets nell'ultimo turno della fase a gironi di Europa League. I capitolini attualmente sono appaiati con i bulgari al terzo posto del Gruppo C con 7 punti. All'andata, partita d'esordio della competizione, furono gli avversari ad avere la meglio per 2-1, pertanto la Roma è costretta a vincere per accedere ai playoff e sfidare una delle retrocesse dalla Champions League, quelle squadre che lo Special One ha definito "squali falliti". Nel caso in cui ciò non avvenisse, i giallorossi andrebbero a giocare la Conference League, la competizione vinta la scorsa stagione nella prima edizione in assoluto. Domenica alle 18, poi, ci sarà il derby contro la Lazio, una partita speciale per il club e i suoi tifosi. Prima, però, c'è la delicata sfida contro il Ludogorets, un match che bisogna vincere a tutti i costi per proseguire il percorso in coppa.