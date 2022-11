Diretta Feyenoord-Lazio ore 18:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Lazio è impegnata al De Kuip contro il Feyenoord con l'obiettivo del primo posto del girone di Europa League. La squadra biancoceleste è in testa con 8 punti nel gruppo F, al pari dello Sturm. Seguono proprio Feyenoord e Midtjylland a 5. "Non facciamo calcoli, vogliamo arrivare primi, alla fine vediamo quel che viene fuori. Lo stadio sarà una bolgia", ha dichiarato il tecnico Maurizio Sarri in conferenza stampa.