Ronaldo inventa, ma non basta: United ai playoff di Europa League

Un Cristiano Ronaldo in versione assistman non basta al Manchester United per evitare il secondo posto nel Gruppo E e quindi gli spareggi contro le terze classificate della Champions League dove potrebbe ritrovare la Juventus da ex. I Red Devils, con un pallone perfetto di CR7 per il talentino Garnacho, passa di miusra sul campo della Real Sociedad pareggiando il conto degli scontri diretti. I baschi chiudono però primi per la differenza reti e vanno a prendersi gli ottavi della competizione. Chiude al terzo posto lo Sheriff Triaspol che fa 1-0 con l'Omonia. Ai playoff di Conference ci sarà anche la Lazio, nel Gruppo F il secondo posto dietro al Feyenoord se lo prende infatti il Midtylland che elimina lo Sturm Graz battendolo per 2-0.