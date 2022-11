Europa League, le possibili avversarie della Juventus: tutte le qualificate ad ottavi e playoff

La vittoria del Benfica ad Haifa contro il Maccabi ha permesso alla Juventus , sconfitta in casa dal Paris Saint-Germain nell'ultimo match della fase a gironi di Champions nonostante una prestazione di grandi qualità ed intensità, di non salutare del tutto il palcoscenico internazionale . A febbraio 2023, infatti, l'avventura continentale dei bianconeri ripartirà dall'Europa League, competizione che ha espresso stasera i propri verdetti: otto squadre, le vincitrici dei rispettivi raggruppamenti, si qualificano direttamente agli ottavi, le seconde, invece, affronteranno un playoff contro le 'retrocesse' dall'ex Coppa dei Campioni , tra cui, appunto, ci sono i ragazzi di Allegri. Le terze classificate, infine, affronteranno un analogo turno contro le seconde della Conference.

Europa League, le date del sorteggio e dei playoff

La Juventus, che - come detto - affronterà una delle seconde classificate nei gironi di Europa League nei playoff (considerate teste di serie), scenderà in campo per l'andata giovedì 16 febbraio 2023 all'Allianz Stadium di Torino, con ritorno in programma una settimana dopo in trasferta. Il sorteggio andrà in scena a Nyon lunedì 7 novembre alle ore 13.

Europa League, il regolamento dei playoff

Oltre alla Juventus, sono retrocesse dalla Champions all'Europa League anche Ajax, Barcellona, Bayer Leverkusen, Salisburgo, Siviglia, Shakhtar Donetsk e Sporting Lisbona: l'unica limitazione tra queste otto e le altrettante teste di serie (che giocheranno quindi il ritorno in casa) classificatesi seconde nel proprio girone della seconda competizione europea riguarda la Federazione di appartenenza, vale a dire che non sono sorteggiabili due squadre dello stesso Paese. Non esiste più la regola dei gol in trasferta: a parità di punteggio dopo i 180' ci saranno i tempi supplementari ed, eventualmente, i calci di rigore.