Juventus, diretta sorteggio playoff Europa League: quando e come funziona

Con la fine della fase a gironi di Champions ed Europa League , adesso è completo il quadro delle squadre che giocheranno la fase ad eliminazione diretta della vecchia Coppa Uefa. Tra queste c'è anche la Juventus , retrocessa dalla Champions per il terzo posto nel girone con Psg e Benfica. I bianconeri giocheranno i playoff (introdotti nella passata stagione) contro una delle formazioni che hanno chiuso il girone di Europa League al secondo posto e poi, in caso di passaggio del turno, raggiungeranno agli ottavi di finale le 8 prime dei gironi.

Juventus in Europa League, le possibili avversarie

Sorteggio Europa League, squadre e teste di serie dei playoff

Teste di serie: Manchester United, Midtjylland, Monaco, Nantes, Psv, Rennes, ROMA, Union Berlino.

Non teste di serie: Ajax, Barcellona, JUVENTUS, Leverkusen, Salisburgo, Siviglia, Shakhtar Donetsk, Sporting.

Sorteggio Europa League, quando è

Il sorteggio per gli accoppiamenti degli spareggi si terrà a Nyon lunedì 7 novembre dalle ore 13.

Come funziona il sorteggio di Europa League

Parteciperanno 16 squadre: le otto squadre seconde nei gironi di Europa League e le otto terze dei gironi di Champions League. Non potranno essere accoppiate due squadre della stessa federazione. Juve e Roma, quindi, non potranno incrociarsi ai playoff, che si giocheranno con gare di andata e ritorno (le teste di serie disputeranno il ritorno in casa).

Calendario Europa League, le date dei playoff

Le partite di andata sono in programma il 16 febbraio 2023, mentre le gare di ritorno saranno il 23 febbraio 2023. Il 24 febbraio 2023 invece è previsto il sorteggio per gli accoppiamenti degli ottavi di finale.