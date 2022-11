Diretta sorteggio Europa League ore 13: dove vederlo in tv, in streaming e come funziona

A Nyon è in programma oggi il sorteggio dei playoff di Europa League . Juventus e Roma attendono di conoscere i loro prossimi avversari europei, con i bianconeri che potrebbero ritrovare il grande ex Cristiano Ronaldo e il suo Manchester United. Al sorteggio partecipano 16 squadre: le 8 arrivate seconde nei gironi (teste di serie) e le 8 formazioni arrivate terze nei gironi di Champions League (non teste di serie). Chi vincerà gli spareggi, raggiungerà agli ottavi di finale le 8 che hanno chiuso al primo posto i gironi di Europa League. Le gare d'andata sono in programma il 16 febbraio 2023, mentre il ritorno il 23 febbraio.

Juve in Europa League, cosa cambia nel ranking Uefa

Juve, le possibili avversarie in Europa League

Diretta tv e streaming del sorteggio di Europa League

Il sorteggio è in programma presso la sede dell'Uefa a Nyon (in Svizzera) dalle ore 13. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport 24 e in streaming su Dazn, Sky Go, Now Tv e sui canali ufficiali dell'Uefa.

Sorteggio Europa League, le regole

Non possono essere accoppiate due squadre della stessa federazione (come Roma e Juve). Le teste di serie disputeranno la gara di ritorno in casa. Inoltre, anche quest'anno non c'è la regola dei gol in trasferta. Il sorteggio degli ottavi è in programma il 24 febbraio 2023.

Sorteggio Europa League, le squadre partecipanti

Teste di serie (le seconde della fase a gironi): PSV (Olanda); Rennes (Francia); ROMA (Italia); Union Berlino (Germania); Manchester United (Inghilterra); Midtjylland (Danimarca); Nantes (Francia); Monaco (Francia).

Non teste di serie (le 'retrocesse' dalla Champions): Ajax (Olanda); Leverkusen (Gernania); Barcellona (Spagna); Sporting Lisbona (Portogallo); Salisburgo (Austria); Shakhtar Donetsk (Ucraina); Siviglia (Spagna); JUVENTUS (Italia).