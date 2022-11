Europa League, Juventus-Nantes: quando e dove si gioca

Sarà il Nantes l'avversaria della Juventus nei playoff di Europa League, turno che mette di fronte le 'retrocesse' dalla Champions e le seconde classificate della fase a gironi nei rispettivi raggruppamenti, considerate teste di serie, in uno spareggio che mette in palio l'accesso negli ottavi di finale della competizione. I bianconeri giocheranno la prima in casa, giovedì 16 febbraio 2023 - a un mese e mezzo dalla ripresa della stagione dopo la pausa per i Mondiali - e il ritorno in Francia la settimana seguente (giovedì 23).