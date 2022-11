"Juventus, punta a vincere l'Europa League": Di Livio, dal Nantes del 1996 a oggi

Juventus-Nantes evoca dolci ricordi nei tifosi della Juventus . E in Angelo Di Livio , capace con i bianconeri di Marcello Lippi , nella stagione 1995/96 di eliminare in semifinale di Champions i francesi: "Il più lo facemmo in casa, dove ci imponemmo 2-0. Pure al ritorno però, nonostante la sconfitta finale per 3-2, partimmo forte, chiudendo subito il discorso qualificazione. Interpretammo bene le due gare, con cattiveria e l’imposizione del gioco".

Cosa vi disse Lippi prima della gara? Anche allora eravate partiti con i favori del pronostico.

"I favoriti, forse, lo dicevano gli altri. In ogni caso la nostra mentalità era sempre di rispettare gli avversari, ma di non sottovalutare mai nessuno. Loro erano in salute, non fu facile, ma meritammo la qualificazione. Ricordo un loro calciatore, Renou: alto 155/160 centimetri, era velocissimo! Entrò nella ripresa della semifinale di ritorno e ci mise davvero in difficoltà, tanto che con Ciro Ferrara ci domandammo perché non avesse giocato più tempo".

Juventus-Nantes in Europa League: pregi e difetti del club francese

Allora il Nantes era avversario fortissimo, non arrivò per caso tra le prime 4 d'Europa. Ora invece l'undici attuale lotta in Ligue1 per non retrocedere.

"Il nostro era un avversario da scoprire, ma con grandi individualità. Questo è stato un sorteggio abbordabile, ma in Europa le squadre si possono trasformare. La Juve dovrà scendere in campo come contro l’Inter, dove ho visto una squadra super concentrata, cattiva e con lo spirito giusto, che forse prima si era un po’ perso".