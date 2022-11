Nantes-Juventus, la Uefa chiude il settore più caldo dei francesi

TORINO - Il Nantes è stato sanzionato dalla Commissione Disciplinare Uefa per l'utilizzo di fumogeni e dispositivi pirotecnici, disponendo la chiusura della Tribune Loire, cioè il settore più caldo dello stadio de la 'Beaujoire' , in occasione della gara di ritorno dei playoff di Europa League contro la Juventus .

Nantes-Juventus, chiuso settore caldo dei francesi

In quel match, in programma il prossimo 23 febbraio, il Nantes non potrà dunque contare sull'anima della propria tifoseria, quei sostenitori che si erano resi protagonisti del lancio di fumogeni nella sfida casalinga contro il Qarabag del 28 ottobre e nella trasferta di Atene contro l'Olympiakos del 3 novembre. Secondo quanto trapelato dai media transalpini, il club sta prendendo in considerazione la possibilità di presentare ricorso.