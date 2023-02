Mohamed, il bulldozer del Nantes che sfida la Juve: dall’idolo Rooney al totem Salah

Un bulldozer sulla strada della Juve. È il soprannome che la stampa francese ha attribuito a Mostafa Mohamed, 25enne centravanti egiziano del Nantes e della Nazionale dei “Faraoni” nordafricani, che fra una settimana sfiderà i bianconeri all’Allianz Stadium nell’andata degli spareggi di Europa League. Bulldozer per il fisico da... spianatore: 185 centimetri d’altezza e 79 chili di peso. E anche perché è il bomber dei “canarini” di Bretagna in Ligue 1 (5 gol tutti su azione, cioè senza il contributo dei calci di rigore). Ha inoltre messo a segno 2 reti molto importanti in Europa League e 1 in Coppa di Francia, fornendo complessivamente 4 assistenze decisive ai compagni di squadra.