Juventus-Nantes, tragedia Ganago: muore la figlia di cinque anni

Ignatius Ganago, attaccante camerunense del Nantes, salterà la sfida di Europa League in programma giovedì alle 21 all'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus. Nessun infortunio per lui ma qualcosa di ben più grave. Come riporta il quotidiano francese L'Équipe, infatti, il calciatore è volato in patria per la morte della figlia di appena cinque anni. La bambina ha avuto un malore e non ce l'ha fatta. Uno shock per tutto il gruppo che nelle ultime ore si è stretto intorno al giocatore. Il club francese, ovviamente, gli ha concesso immediatamente il permesso per tornare in patria, pertanto non sarà a disposizione del tecnico del Nantes Antoine Kombouare per il playoff d'andata contro i bianconeri.