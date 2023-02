TORINO - Tutto pronto all'Allianz Stadium per l'esordio della Juventus in Europa League nel playoff contro il Nantes. Importante il match di andata per i bianconeri che vorranno subito indirizzare la qualificazione davanti al proprio pubblico, proseguire il più a lungo possibile il cammino nella seconda competizione europea è uno degli obiettivi stagionali degli uomini di Allegri. Ad attenderli ci saranno i gialloverdi di Kombouaré, chiamati all'impresa per riuscire a superare l'ostacolo Juve. Designato il team arbitrale che dirigerà il primo dei due atti: ecco come è composto.

Europa League, Juventus-Nantes: designato l'arbitro

E' il portoghese Joao Pinheiro l'arbitro designato per la partita Juventus-Nantes, gara di andata dei play off dell'Europa League. Lo ha reso noto l'Uefa. Portoghesi anche gli assistenti Bruno Jesùs e Luciano Maia e il quarto uomo Antonio Nobre. Gli altri portoghesi Tiago Martins al Var e Godinho assistente Var completano la squadra arbitrale per questa sfida. Nessun precedente con le due squadre per l'arbitro portoghese che in questa stagione ha già diretto 3 incontri europei della fase a giorni (2 in Europa League e 1 in Champions).