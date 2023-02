Juve-Nantes, Bremer: "Europa League da vincere. Allegri..."

"Sarà una partita importante, dobbiamo arrivare in fondo e per farlo dobbiamo ragionare una partita alla volta a cominciare da domani". Lo ha dichiarato Bremer in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Nantes , andata degli spareggi per raggiungere gli ottavi di Europa League . Il difensore brasiliano ha poi aggiunto: "Difesa a tre o a quattro? Sono a disposizione della squadra, non è un problema. Sono contento di quanto fatto personalmente fin qui, devo continuare a crescere. A livello di squadra abbiamo dimostrato il nostro valore, sappiamo quanto valiamo".

Bremer in conferenza stampa

Poi, sul bilancio alla Juventus: "Positivo: ho fatto qualche gara non all'altezza ma mi sono ritrovato, la crescita c'è stata e il prossimo anno sarà importante. Perché parlo del prossimo anno? Ci hanno dato 15 punti, non sappiamo se ci saranno o no. Dobbiamo finire la stagione e pensare alla prossima, le aspettative saranno diverse partendo da zero". Sulla difesa 'ritrovata': "La fase difensiva passa dagli attaccanti ma tutta la squadra sta facendo bene e dobbiamo continuare così". Infine, su Allegri e sul Nantes: "In cosa sto migliorando con Allegri? Al Torino giocavo a uomo, qui a zona, in questo sto imparando dal mister. Nantes? E' una squadra ordinata, che gioca bene il pallone, molto francese. Dobbiamo star bene, davanti abbiamo qualità per fare gol".