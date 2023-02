Roma, Dybala ai saluti? "A giugno non so cosa accade"

SALISBURGO - Paulo Dybala si presenta in conferenza stampa insieme a Jose Mourinho per presentare il match contro il Salisburgo valido per i sedicesimi di finale di Europa League : "Credo che il Salisburgo sia una squadra che gioca la Champions League , vuol dire tanto. Non è facile giocarla per nessuna squadra, sappiamo che sia una squadra difficile, siamo pronti per quello che ci aspetta domani”. La Joya parla poi dell'importanza del Mondiale appena vinto: "Quando c’è una competizione del genere, sappiamo quanto sia rischioso perdere questa opportunità. È successo ad alcuni miei compagni argentini, avevamo voglia di vincerlo e nessuno voleva restare fuori. Cerco di curarmi al massimo, cerco di fare tutto nei dettagli, ho tanta gente che mi aiuta fuori dal campo sotto tutti gli aspetti, cerco sempre di stare al 100%. Ho avuto brutte esperienze, succede a tanti”.

Dybala parla del suo futuro

Immancabile la domanda sul suo futuro alla Roma: "Rispetto alla clausola, quella è una questione tra i miei procuratori e la società. Poi quello che succederà a fine anno non lo so. Non so cosa succederà con me, figurati con il mister. Io vorrei essere allenato da lui perché è uno dei migliori e voglio vincere con lui. Ora penso solo a far bene domani. Voglio vincere con la Roma e che il prossimo anno la squadra sia in Champions". E su quanto la Roma sia la favorita in Europa League: "Sappiamo che ci sono squadre più forte e favorite di noi. Poi nel calcio non si può mai sapere cosa succede. Ci possono essere sorteggi che ti aiutano, ad esempio Manchester United e Barcellona ora si affrontano. Noi però pensiamo a noi stessi, perché se non battiamo il Salisburgo è inutile. Vincere in Europa è una cosa che mi manca. Ho avuto la possibilità di vincere tanti trofei nella mia carriera, spero di poterne aggiungere anche a livello europeo perché hanno un sapore in più".