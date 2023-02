Playoff Europa League: la Roma cade a Salisburgo. Barcellona e United, pari spettacolo

SALISBURGO - Serata amara per la Roma che si arrende nel finale al Salisburgo nel match di andata del playoff di Europa League. Discorso che resta aperto per gli uomini di Mourinho che giocheranno il ritorno all'Olimpico per provare a ribaltare la situazione e conquistare gli ottavi. Subito ritmi elevati con i giallorossi che provano a rendersi pericolosi con Abraham, l'occasione più ghiotta arriva allo scadere del primo tempo ma il portiere avversario è super nel tu per tu con l'inglese. Ad inizio ripresa lo Special One è costretto a togliere dal campo Dybala per infortunio, dall'altra parte Jaissle manda in campo Adamu che si rende subito pericoloso dalle parti di R u i Patricio. Al 73' nuova grande chance giallorossa, questa volta con Cristante che di testa colpisce il palo, poco più tardi è invece Belotti a mangiarsi il gol da due passi con il portiere avversario rapido a mandare la sfera sulla traversa. All'88' la doccia gelata: cross di Pavlovic e incornata di Capaldo che decide il match.

Salisburgo-Roma, tabellino e statistiche

Barcellona e United, pari spettacolo

Spettaccolo tra Barcellona e Manchester United con il primo atto della doppia sfida che termina in perfetta parità. Primo tempo con una chance per parte: Rashford e Jordi Alba trovano pronti Ter Stegen e De Gea. Ad inizio ripresa tocca allora all'ex Fiorentina Marcos Alonso far esplodere il Camp Nou: corner sul secondo palo e incornata che batte il portiere dei Red Devils per il vantaggio blaugrana. Arriva immediata la reazione degli ospiti che con il solito Rashford rimettono tutto in equilibrio e subito dopo la ribaltano grazie a Koundé che devia la palla nella porta sbagliata. Il Barça non ci sta e con Raphinha acciuffa il 2-2, gol fortunato con un cross che nessuna tocca, ma che basta per battere De Gea. Nel finale tutte e due provano a vincerla, ma il verdetto è rimandato ad Old Trafford. Negli altri due match è 0-0 tra Ajax e Union Berlino, mentre lo Shakhtar batte per 2-1 il Rennes: Kruskiv e Bondarenko su rigore per gli ucraini, risponde Toko-Ekambi che regala una chance ai francesi.

Barcellona-Manchetser United, tabellino e statistiche