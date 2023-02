La Juve vera dura poco: col Nantes manca la fortuna. Anche con l'arbitro

TORINO - Una Juventus europeista, che ritorna a sfoggiare il 4-3-3, perde l’occasione di ipotecare gli ottavi di Europa League pareggiando 1-1 contro il Nantes. Non basta il sinistro di Vlahovic, che torna al gol in Europa dopo più di quattro mesi, per centrare il risultato dopo la clamorosa eliminazione dalla Champions: i bianconeri si fanno raggiungere nella ripresa da Blas che capitalizza su contropiede. In più l'arbitro non dà un rigore chiaro (fallo di mano, il pallone sarebbe entrato) nel finale e la beffa si fa ancora più grande (viene fischiato fallo in attacco a Bremer). Si deciderà giovedì a Nantes il destino della Juventus che, tra un inizio stagione difficile e la penalizzazione in campionato, confida proprio nella vittoria della competizione per un posto nella prossima Champions. Ma per continuare il cammino serve maggiore determinazione: la vittoria a Nantes non è proibitiva, Danilo e compagni dovranno però essere sempre aggressivi e compatti come nella prima mezz’ora. Detto in sintesi: la Juve dura troppo poco e in Europa ci vuole intensità fino alla fine.

Juventus? Et voilà Massimiliano Allegri sceglie il tridente d’attacco - Di Maria, Vlahovic e Chiesa - e il suo coraggio viene premiato: proprio i tre campioni confezionano il gol del vantaggio al 13’. Nella bolgia dell’Allianz Stadium il Fideo, che già si è reso pericoloso nei primi minuti con un tiro respinto da Lafont, lancia dalla trequarti un pallone per un accorrente Chiesa che, di testa, serve al centro per il sinistro di Vlahovic. Il Fideo in cattedra La Juventus non attende la reazione del Nantes, in cui spiccano le iniziative di Blas, e non molla la presa continuando a incalzare gli avversari. Di Maria incanta con le sue giocate e, dal suo piede, parte anche il possibile 2-0 con un tiro da 30 metri che costringe Lafont a respingere con i pugni. Lo stesso portiere francese risolve il pasticcio di Girotto che rischia l’autogol.