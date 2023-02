Juve-Nantes, Var incredibile: niente rigore, il difensore para ma per l'arbitro è fallo di Bremer!

Finisce 1-1 la partita di Europa League, andata degli spareggi per gli ottavi di finale, tra Juventus e Nantes. Nel finale della partita di Torino, però, un clamoroso episodio ha condizionato il risultato: il rigore negato ai bianconeri dopo un evidente tocco di mano di Centonze sul colpo di testa ravvicinato e indirizzato verso la porta da parte di Bremer. L'arbitro Pinheiro è stato richiamato dal Var ma, dopo aver rivisto l'azione al monitor, ha incredibimente deciso di non dare il rigore alla Juve e decretare fallo in attacco del difensore bianconero. Una decisione imbarazzante, che penalizza pesantemente i bianconeri in vista della gara di ritorno in programma settimana prossima. Un errore inconcepibile a questi livelli di calcio europeo.