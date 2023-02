Terremoto Turchia, la coreografia dei tifosi Trabzonspor che emoziona il mondo

TREBISONDA (TURCHIA) - Sono giorni difficile per il popolo turco. Il sisma delle scorse settimane ha causato oltre 41mila morti e non sono ancora terminate le ricerche dei dispersi. Un evento tragico quello verificatosi nella notte tra il 5 e il 6 febbraio scorso che ha messo in ginocchio la nazione. In questi casi il calcio non può che fungere da diversivo per distrarsi da una realtà alquanto complessa, ma anche veicolo di un sentimento di profonda gratitudine verso coloro i quali stanno lavorando incessantemente per ritrovare i dispersi tra le macerie sperando di poter salvare ancora qualche altra vita umana.