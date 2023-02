Moviola Juventus-Nantes: rigore negato, l’arbitro Pinheiro è da 4

Se l’omogeneità di giudizio di Pinheiro desta qualche perplessità nel corso della gara, pur avara di episodi da moviola eclatanti almeno fino ai minuti di recupero, l’ultima chiamata dell’arbitro portoghese al 95’ lascia decisamente attoniti. Bremer impatta di testa a porta sguarnita e Centonze para con la mano, ma - richiamato al Var - il direttore di gara giudica irregolare il braccio del brasiliano appena appoggiato sulla schiena dell’avversario, situazione “di intensità” generalmente valutata in campo. Il primo cartellino della serata arriva al 46’, quando Castelletto colpisce Chiesa con una decisa sbracciata, mentre nella ripresa pare eccessiva l’ammonizione comminata a Chiesa per un pestone fortuito in fase di pressing, a maggior ragione dato che 4’ più tardi lo stesso Castelletto non riceve la seconda sanzione per un intervento su Vlahovic in corsa. Limpide le sanzioni a carico di Danilo, Corchia e Mohamed. Capitolo gol, con i centimetri che danno e tolgono alla Juve. La rete del vantaggio è regolare: buona la posizione di Chiesa su lancio di Di Maria, buona quella di Vlahovic subito dopo. E proprio l’esterno è sfortunato nella ripresa: un suo tiro sbatte prima sulla traversa e poi sul palo, senza però varcare la linea di porta.