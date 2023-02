Roma, Lazio e Fiorentina: ecco gli arbitri di Europa e Conference League

TORINO - Si gioca tutto all'Olimpico, la Roma che sarà chiamata a ribaltare lo 0-1 subito la settimana scorsa in casa del Salisburgo per poter conquistare un posto agli ottavi di Europa League. A dirigere il match di ritorno sarà lo sloveno Slavko Vincic, con i suoi connazionali Tomaz Klancnik e Andrax Kovacic come assistenti, Rade Obrenovic quarto uomo, Nejc Kajtazovic e Matej Jug alla Var.

Lazio e Fiorentina, gli arbitri di Conference League

Queste invece le designazioni in Conference League. Il tedesco Felix Zwayer è l'arbitro del secondo atto tra Cluj e Lazio, all'andata 1-0 per i biancocelesti, in programma giovedì prossimo dalle 18:45. Assistenti i connazionali Stefan Lupp e Marco Achmüller, quarto uomo Sven Jablonski, al Var Harm Osmers assistito da Katrin Rafalski. Terna francese per Fiorentina-Braga, in campo sempre giovedì ma dalle 21, guidata da Benoit Bastien. Assistenti Hicham Zakrani e Aurélien Berthomieu, Thomas Leonardo quarto ufficiale di gara, Benoit Millot e Eric Wattellier alla Var. L'andata in casa dei portoghesi è terminata 4-0 per i viola.