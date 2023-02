Nantes-Juve, le curiosità: Allegri, Vlahovic e i tabù da sfatare

Dopo l'1-1 nella gara di andata all'Allianz Stadium, la Juventus è impegnata sul campo del Nantes per il ritorno dello spareggio che vale l'accesso agli ottavi di Europa League. E' una partita da dentro o fuori e i bianconeri sono costretti ad invertire la rotta in Europa per continuare il cammino europeo. In questa stagione, infatti, nelle prime tre partite di Champions giocate in trasferta, la formazione guidata da Allegri ha sempre perso: ko a Parigi contro il Psg, ad Haifa contro il Maccabi e a Lisbona contro il Benfica. Ma non solo. La Juve, per passare il turno e partecipare agli ottavi di Europa League, dovrà sfatare altri tabù. Ecco le principali curiosità della sfida tra Nantes e Juventus.