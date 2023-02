Deschamps in tribuna: "La mia Juve e il mio Nantes"

TORINO - Ci sarà anche il ct della Francia Didier Deschamps questa sera allo Stade de La Beaujoire per assistere al match tra le sue ex. A Nantes ha cominciato la sua carriera da calciatore, mentre nella Juventus ha vinto tutto quello che c'era da vincere da giocatore e ha condotto la squadra alla promozione in Serie A ricoprendo il ruolo di allenatore: "Ho la più grande gratitudine - si legge sul sito ufficiale dei 'Canaris' - per il Nantes, dove mi sono formato e dove ho iniziato la mia carriera ad altissimo livello, e al tempo stesso anche per la Juventus, che mi ha permesso, per cinque stagioni, di evolvere ai massimi livelli e costruire il mio palmares. La Serie A era allora considerata il miglior campionato europeo. Quando affrontammo il Nantes nella semifinale di Champions League del 1996, quella squadra era composta principalmente da giocatori formati nel club e ci aveva causato problemi. Ma alla fine ci eravamo qualificati, battendo in finale un altro riferimento europeo in fatto di formazione, l'Ajax".