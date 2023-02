Nantes-Juve, espulsione da DOGSO: vi spieghiamo perché

Il Di Maria show in scena a Nantes offre l'occasione anche per spiegare cosa sia accaduto in occasione del penalty del raddoppio e della doppietta dell'argentino della Juventus . L'episodio ha chiaramente indirizzato la gara in favore della squadra di Allegri, in campo per un lunghissimo tratto di partita in undici contro dieci vista l'espulsione di Pallois . Ma perché è arrivata la tripla sanzione (massima punizione, cartellino rosso e squalifica partita successiva) per il giocatore?

Il cartellino rosso può essere estratto per un grave fallo di gioco - e non è questo il caso - o per un DOGSO. Ma che cosa significa questo termine? Altro non è se non l'acronimo inglese di Denying an Obvious Goal Scoring Opportunity, in italiano "Negare una chiara occasione da rete", l'evoluzione di quella che era la CGS, la Condotta Gravemente Sleale. E quel tacco del Fideo a due passi dalla porta avrebbe avuto la sua naturale fine all'interno della porta avversaria, se non fosse stato appunto per il tocco di braccio del difensore francese a ridosso della porta. Curiosità: il Dogso prevede sempre il rosso, ad una sola eccezione: la sanzione dell'espulsione sarebbe potuta essere una semplice ammonizione se l'intervento falloso fosse stato nel tentativo di contendere il pallone all'avversario.