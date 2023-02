Playoff Europa League: il Leverkusen passa ai rigori, Sporting e Siviglia ok

L'Europa League entra nel vivo. Oltre alla qualificazione della Juventus agli ottavi in casa del Nantes, i match valevoli per il ritorno dei playoff non sono stati privi di emozioni e sorprese. L'esperto Siviglia (quattro trionfi negli ultimi nove anni), nonostante il ko per 0-2 in Olanda contro il PSV passa al turno successivo dopo il 3-0 dell'andata. Lo Sporting Lisbona si aggiudica il secondo decisivo round (dopo l'1-1 in Portogallo) vincendo 4-0 in casa del Midtjylland grazie ai gol di Coates, la doppietta di Goncalves e l'autogol di Gartenmann. Il Bayer Leverkusen riesce invece a rimontare dopo la sconfitta in Germania per 2-3 contro il Monaco. Nella gara di ritorno i tedeschi si impongono ai rigori dopo i supplementari chiusi sul risultato di 3-2: decisivo il penalty finale di Diaby.