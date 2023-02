Nantes-Juve, Di Maria dopo Cristiano Ronaldo e Inzaghi

Dal marziano all'alieno, dal Cristiano all'Angelo, dalla Champions all'Europa League: la storia europea della Juventus si arricchisce a Nantes di una nuova pagina, scritta da Di Maria con una tripletta pazzesca che spazza via dubbi e pessimismo e fa vivere una notte finalmente magica, come i tifosi sognavano da tempo. Precisamente, dal dodici marzo del 2019, quando allo Stadium andò in scena il ritorno degli ottavi della massima competizione continentale con l'Atletico Madrid che si presentò a Torino forte e spavaldo grazie al 2-0 dell'andata, con il quale pensava di aver liquidato i bianconeri. Senza fare i conti con il re...

Cristiano e Angel, tris d'antologia e d'analogia CR7 si confermò bestia nera assoluta dei colchoneros, eliminandoli - ancora una volta - con una prestazione magica: tripletta con due colpi di testa e il rigore guadagnato da un Bernardeschi Bale per una notte, la più stellata di quelle di Ronaldo in bianconero. Il Fideo ha fatto lo stesso ma in Francia, a un migliaio di chilometri da Torino, con la coincidenza incredibile che in entrambi i casi una delle reti è arrivata su rigore e un'altra dalla goal line technology: la tecnologia ha regalato all'argentino il pallone della partita, facendo meglio proprio di un connazionale: senza, sarebbe stato uno 0-2 che in campo europeo non si vedeva per la Juve dal 2017, a Monaco, ancora con Allegri, con il Pipita Higuain assoluto protagonista di quella semifinale in cui la Juventus eliminò la squadra di un giovanissimo Mbappé guadagnandosi Cardiff.