Di Maria show in Nantes-Juve: il VIDEO della tripletta

La Juve torna a brillare in Europa vincendo 3-0 in Francia, ma la copertina bianconera è tutta per Angel Di Maria. Una serata da vero campione del mondo, addirittura da portarsi a casa il pallone dopo la tripletta che elimina il Nantes e scaccia le paure. Il Fideo si trasforma in trascinatore e fa tutto per regalare gli ottavi di finale di Europa League: prima s’inventa una rete irreale, poi si procura (con un tacco pregiatissimo) il rigore che trasforma e infine piazza di testa il gol del definitivo 3-0. Ecco il VIDEO delle giocate clamorose del Fideo.